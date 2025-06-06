«Такие матчи раскрывают во мне лучшее». Джокович — о полуфинале с Синнером на «РГ»-2025

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Открытого чемпионата Франции — 2025 с первым номером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
«Я знаю, чего ожидать от Янника. Он выйдет на корт и будет играть на очень высоком уровне, как и на всех турнирах, в которых участвовал в последние полтора года. Я не жду от него ничего меньшего. Такие матчи и испытания в каком-то смысле раскрывают во мне лучшее», — приводит слова Джоковича Tennis.com.
Синнер и Джокович провели между собой семь матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 4-3 в пользу серба. Ещё одна игра между ними состоялась в рамках Кубка Дэвиса — 2023: Синнер одержал победу в трёх сетах — 6:2, 2:6, 7:5. Также они дважды встречались на выставочных турнирах, здесь равенство — 1-1.
- 6 июня 2025
-
13:53
-
13:49
-
13:39
-
13:18
-
13:08
-
13:00
-
12:55
-
12:53
-
12:25
-
11:59
-
11:52
-
11:45
-
11:43
-
11:33
-
10:58
-
10:49
-
10:41
-
10:30
-
10:25
-
10:00
-
09:59
-
09:40
-
09:25
-
09:25
-
03:27
-
00:57
-
00:43
-
00:37
-
00:24
-
00:02
- 5 июня 2025
-
23:26
-
23:21
-
23:15
-
23:10
-
22:54