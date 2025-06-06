«Он вернулся на прежний уровень». Синнер — о предстоящем полуфинале с Джоковичем на «РГ»

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Открытого чемпионата Франции — 2025 с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

«В последнее время он показал, что вернулся на прежний уровень. Он играет очень, очень хорошо, так что это будет довольно тактически сложный матч и очень, очень трудный. Он такой опытный игрок, у него 24 победы на турнирах «Большого шлема». Думаю, это говорит само за себя», — приводит слова Синнера Tennis.com.

Синнер и Джокович провели между собой восемь матчей. Счёт личных встреч — 4-4.