«Он вернулся на прежний уровень». Синнер — о предстоящем полуфинале с Джоковичем на «РГ»
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Открытого чемпионата Франции — 2025 с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
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Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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Новак Джокович
Н. Джокович
«В последнее время он показал, что вернулся на прежний уровень. Он играет очень, очень хорошо, так что это будет довольно тактически сложный матч и очень, очень трудный. Он такой опытный игрок, у него 24 победы на турнирах «Большого шлема». Думаю, это говорит само за себя», — приводит слова Синнера Tennis.com.
Синнер и Джокович провели между собой восемь матчей. Счёт личных встреч — 4-4.
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