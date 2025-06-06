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«Он вернулся на прежний уровень». Синнер — о предстоящем полуфинале с Джоковичем на «РГ»

«Он вернулся на прежний уровень». Синнер — о предстоящем полуфинале с Джоковичем на «РГ»
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Открытого чемпионата Франции — 2025 с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Янник Синнер
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Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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Новак Джокович
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Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«В последнее время он показал, что вернулся на прежний уровень. Он играет очень, очень хорошо, так что это будет довольно тактически сложный матч и очень, очень трудный. Он такой опытный игрок, у него 24 победы на турнирах «Большого шлема». Думаю, это говорит само за себя», — приводит слова Синнера Tennis.com.

Синнер и Джокович провели между собой восемь матчей. Счёт личных встреч — 4-4.

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