«Ей нужно начинать с нуля». Моргаду — о результатах Швёнтек

Известный португальский журналист Жозе Моргаду высказался о том, что пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», польская теннисистка Ига Швёнтек опустится на седьмое место в мировом рейтинге после неудачного выступления на «Ролан Гаррос». Швёнтек не смогла защитить чемпионские очки.

«Швёнтек целый год без финалов. 12 месяцев назад она была первой ракеткой в мире, а в понедельник окажется на седьмом месте. Для неё это худший результат с 2020 года. Ей нужно начинать с нуля. Думаю, что Иге пойдёт на пользу то, что на траве ей не нужно защищать много очков», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Швёнтек потерпела поражение от первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко.