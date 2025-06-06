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Все призёры Олимпиады-2024 в мужском одиночном разряде вышли в полуфинал «Ролан Гаррос»

Все призёры Олимпиады-2024 в мужском одиночном разряде вышли в полуфинал «Ролан Гаррос»
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Все призёры мужского олимпийского турнира Игр-2024 пробились в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025. В матчах 1/2 финала Открытого чемпионата Франции сыграют:

  • Лоренцо Музетти (Италия) – Карлос Алькарас (Испания).

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович является олимпийским чемпионом Игр в Париже. В финальном матче он обыграл испанца Карлоса Алькараса, ставшего серебряным медалистом, представитель Италии Лоренцо Музетти замкнул тройку призёров. Его соотечественник лидер рейтинга ATP Янник Синнер не принимал участия в Олимпийских играх — 2024.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2025
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