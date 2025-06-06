US Open дал прогноз на исход полуфинала между Синнером и Джоковичем на «Ролан Гаррос»
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Пресс-служба US Open дала прогноз на полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции — 2025 между первым номером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером и 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», шестой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
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Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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Новак Джокович
Н. Джокович
«Новак Джокович», — сообщается на официальной странице Открытого чемпионата США в социальных сетях.
Синнер и Джокович провели между собой семь матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 4-3 в пользу серба. Ещё одна игра между ними состоялась в рамках Кубка Дэвиса — 2023: Синнер одержал победу в трёх сетах — 6:2, 2:6, 7:5. Матч между сербским и итальянским теннисистами состоится сегодня, 6 июня, и начнётся не ранее 20:00 мск.
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