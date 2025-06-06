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«Прекрасный выходной день». Потапова опубликовала красочное фото из Нидерландов

«Прекрасный выходной день». Потапова опубликовала красочное фото из Нидерландов
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24-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова показала, как восстанавливается после завершения выступления на Открытом чемпионате Франции — 2025, опубликовав кадры из Нидерландов.

Фото: страница Потаповой в социальных сетях

«Прекрасный последний выходной день. Завтра начинаю тренироваться», — написала Потапова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Потапова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В матче второго круга она в двух сетах проиграла 81-му номеру мирового рейтинга украинке Юлии Стародубцевой. Встреча завершилась со счётом 6:7, 2:6.

Следующий турнир, в котором Потапова примет участие, пройдёт с 9 по 15 июня в Хертогенбосхе в Нидерландах.

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