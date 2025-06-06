«У меня был шок». Веснина рассказала, чем её удивила 361-я ракетка мира Буассон на «РГ»

Российская теннисистка олимпийская чемпионка Елена Веснина отреагировала на поражение шестой ракетки мира Мирры Андреевой в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025. Россиянка уступила 361-й ракетке мира француженке Лоис Буассон — 6:7, 3:6.

«Мирра являлась явным фаворитом и тем игроком, который должен был выиграть этот матч. Раньше она была андердогом, но сейчас – фаворитом. Французская публика оказала на неё серьёзнейшее давление. Играть против 15-тысячной толпы на «Ролан Гаррос» очень сложно. Французские болельщики создают невероятное давление, когда «вытаскивают» своего игрока из-под грунта. Мирра не справилась с нервами, с ответственностью.

Лоис играла здорово, мало кто этого ожидал. В матче с Миррой она поймала невероятный кураж. То, что она творила с форхенда… У меня был шок», — сказала Веснина в эфире BB Tennis.