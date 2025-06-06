Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«У меня был шок». Веснина рассказала, чем её удивила 361-я ракетка мира Буассон на «РГ»

«У меня был шок». Веснина рассказала, чем её удивила 361-я ракетка мира Буассон на «РГ»
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка олимпийская чемпионка Елена Веснина отреагировала на поражение шестой ракетки мира Мирры Андреевой в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025. Россиянка уступила 361-й ракетке мира француженке Лоис Буассон — 6:7, 3:6.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

«Мирра являлась явным фаворитом и тем игроком, который должен был выиграть этот матч. Раньше она была андердогом, но сейчас – фаворитом. Французская публика оказала на неё серьёзнейшее давление. Играть против 15-тысячной толпы на «Ролан Гаррос» очень сложно. Французские болельщики создают невероятное давление, когда «вытаскивают» своего игрока из-под грунта. Мирра не справилась с нервами, с ответственностью.

Лоис играла здорово, мало кто этого ожидал. В матче с Миррой она поймала невероятный кураж. То, что она творила с форхенда… У меня был шок», — сказала Веснина в эфире BB Tennis.

Материалы по теме
«Надеюсь, после Уимблдона получу собаку. Будет снимать стресс». Мирра — о вылете с «РГ»
«Надеюсь, после Уимблдона получу собаку. Будет снимать стресс». Мирра — о вылете с «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android