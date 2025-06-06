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Агасси — о Музетти: самый красивый парень в сетке «Ролан Гаррос»

Агасси — о Музетти: самый красивый парень в сетке «Ролан Гаррос»
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Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира американец Андре Агасси сделал комплимент в адрес седьмой ракетки мира итальянца Лоренцо Музетти.

«Лоренцо Музетти – самый красивый парень, оставшийся в сетке «Ролан Гаррос». Он, возможно, главный красавчик всего розыгрыша турнира», — сказал Агасси в рамках подкаста с Энди Роддиком.

Сегодня, 6 июня, в рамках полуфинала Открытого чемпионата Франции Музетти сразится с действующим чемпионом турнира, второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Последним из россиян в мужской сетке закончил выступления Андрей Рублёв, который накануне уступил лидеру рейтинга Яннику Синнеру.

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