Александр Зверев попрощался с Парижем после завершения выступления на «Ролан Гаррос»
Поделиться
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев попрощался с «Ролан Гаррос». Теннисист закончил выступление на стадии 1/4 финала. В матче за выход в полуфинал он уступил 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 2:6, 3:6.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 21:35 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|2
|4
|
|6
|6
|6
6
Новак Джокович
Н. Джокович
«Спасибо, Париж. Увидимся в следующем году на «Ролан Гаррос», — написал Зверев на своей странице в социальных сетях.
Открытый чемпионат Франции в мужском одиночном разряде проходит с 25 мая по 8 июня. Призовой фонд мужских соревнований составляет € 56 352 000. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший немца Александра Зверева в пяти сетах — 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 июня 2025
-
17:00
-
16:29
-
16:24
-
16:23
-
16:10
-
15:55
-
15:20
-
14:53
-
14:32
-
13:53
-
13:49
-
13:39
-
13:18
-
13:08
-
13:00
-
12:55
-
12:53
-
12:25
-
11:59
-
11:52
-
11:45
-
11:43
-
11:33
-
10:58
-
10:49
-
10:41
-
10:30
-
10:25
-
10:00
-
09:59
-
09:40
-
09:25
-
09:25
-
03:27
-
00:57