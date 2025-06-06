Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев попрощался с Парижем после завершения выступления на «Ролан Гаррос»

Александр Зверев попрощался с Парижем после завершения выступления на «Ролан Гаррос»
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев попрощался с «Ролан Гаррос». Теннисист закончил выступление на стадии 1/4 финала. В матче за выход в полуфинал он уступил 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 2:6, 3:6.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 21:35 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 2 4
4 		6 6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Спасибо, Париж. Увидимся в следующем году на «Ролан Гаррос», — написал Зверев на своей странице в социальных сетях.

Открытый чемпионат Франции в мужском одиночном разряде проходит с 25 мая по 8 июня. Призовой фонд мужских соревнований составляет € 56 352 000. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший немца Александра Зверева в пяти сетах — 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Материалы по теме
«Доволен ли он своей карьерой?» Беккер оценил игру Зверева на «Ролан Гаррос» — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android