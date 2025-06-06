Александр Зверев попрощался с Парижем после завершения выступления на «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев попрощался с «Ролан Гаррос». Теннисист закончил выступление на стадии 1/4 финала. В матче за выход в полуфинал он уступил 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 2:6, 3:6.

«Спасибо, Париж. Увидимся в следующем году на «Ролан Гаррос», — написал Зверев на своей странице в социальных сетях.

Открытый чемпионат Франции в мужском одиночном разряде проходит с 25 мая по 8 июня. Призовой фонд мужских соревнований составляет € 56 352 000. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший немца Александра Зверева в пяти сетах — 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.