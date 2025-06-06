Карлос Алькарас назвал свой лучший матч в карьере с точки зрения построения тактики
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Второй номер рейтинга ATP испанский теннисист Карлос Алькарас оценил свою победу над итальянцем Янником Синнером в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) в этом году. Карлос Алькарас стал чемпионом «Мастерса» в Риме, обыграв Синнера со счётом 7:6 (7:5), 6:1.
Рим (м). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Это мой лучший тактический матч, который я когда-либо проводил», — приводит слова испанца Tennis.com.
В рамках встречи испанский спортсмен три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету итальянского теннисиста один эйс, три двойные ошибки и два заработанных брейк-пойнта.
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