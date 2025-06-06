Дмитрий Турсунов сделал прогноз на женский финал «Ролан Гаррос» — 2025

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне российский тренер Дмитрий Турсунов оставил прогноз на финальный матч женского одиночного турнира «Ролан Гаррос», в котором встретятся первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и второй номер мирового рейтинга американка Кори Гауфф.

«Мне кажется, что шансов больше у Арины. Я бы не сказал, что 2:0 по сетам, она может и 2:1 выиграть. У Гауфф очень слабая вторая подача. Арина может просто «расстрелять» её со второй подачи и спровоцировать больше двойных ошибок», — сказал Турсунов в эфире BB Tennis.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянку Жасмин Паолини.