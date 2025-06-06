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«Я вторая в мире в паре, и у меня нет спонсора». Таунсенд представила свой бренд на «РГ»

«Я вторая в мире в паре, и у меня нет спонсора». Таунсенд представила свой бренд на «РГ»
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Победительница двух турниров «Большого шлема» в женском парном разряде Тейлор Таунсенд рассказала о создании собственного бренда одежды «ТТ», который она представила во время выступления на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Этот турнир был посвящён тому, чтобы я представила свой логотип и люди могли увидеть мой фирменный стиль. Я просто беру всё в свои руки. Знаете, я добилась такого успеха и сделала так много всего, занимаю второе место в мире в парном разряде, и у меня до сих пор нет спонсора. Поэтому я подумала: почему бы не взять всё в свои руки и не делать то, что я хочу?» — приводит слова американки Tennis.com.

29-летняя Таунсенд — чемпионка Уимблдона-2024 и Открытого чемпионата Австралии — 2025 в женском парном разряде. На «Ролан Гаррос» — 2025 американка в паре с Катержиной Синяковой из Чехии дошла до четвертьфинала, в котором уступила дуэту Анна Данилина (Казахстан)/Александра Крунич (Сербия) — 5:7, 6:4, 2:6.

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