Лоренцо Музетти — Карлос Алькарас: испанец сравнял счёт в полуфинале «Ролан Гаррос»

Сегодня, 6 июня, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках полуфинала проходит матч второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса и итальянца Лоренцо Музетти, который занимает седьмую строчку мирового рейтинга АТР. Первый сет выиграл Музетти — 6:4. Алькарас сравнял счёт матча по партиям, одержав победу во втором сете на тай-брейке — 7:6 (7:3)

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Лоренцо Музетти — Карлос Алькарас.

В рамках второго сета Алькарас сделал одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Лоренцо Музетти смог сделать во второй партии два эйса, допустил одну двойную ошибку, реализовав при этом два брейк-пойнта из двух.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший немца Александра Зверева.