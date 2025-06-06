Андре Агасси рассказал, с каким видом спорта можно сравнить игру Новака Джоковича

Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира американец Андре Агасси рассказал, почему матчи серба Новака Джоковича напоминают ему боксёрский поединок.

«То, как Новак ведёт себя на корте, — всегда было для меня чем-то захватывающим. Он как боксёр, который хочет почувствовать кожу перчатки на своём лице. Он хочет принять твои лучшие удары, зная, что сможет их выдержать. Он выходит на корт, даёт тебе возможность атаковать, отражает эти удары.

Потом он немного раздражается от того, что ты продолжаешь бить по нему. И тогда он включает свою гиперзвуковую защиту и выдерживает всё это давление. Потом он добавляет немного атаки, и соперник начинает думать: «Постой-ка. Я же был в атаке, только что выигрывал розыгрыши, потом мне нужно было пробить пять раз, чтобы взять очко, а теперь я вообще не пробиваю — и этот парень уже сам атакует. Как, чёрт возьми, мне победить в этом матче?».

Он просто вырывает у тебя сердце. Такое ощущение, будто он хочет обыграть и твою маму тоже», — приводит слова Агасси TNT Sports.