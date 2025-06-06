Агасси — о Синнере и Алькарасе: рад, что не приходится иметь дело с этими парнями

Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира американец Андре Агасси поделился мнением, чем итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас отличаются от теннисистов прошлых поколений.

«Много лет мы не видели, чтобы Новак Джокович, Роджер Федерер или Рафа Надаль проводили плохие матчи и проигрывали сами себе. А знаете, кто сейчас этого не делает? Янник Синнер. Карлос Алькарас обладает самым высоким пиковым уровнем тенниса среди мужчин прямо сейчас, но самый стабильный высокий уровень игры — у Янника Синнера.

Раньше это было у Джоковича, но в этом году он немного нестабилен. Было здорово видеть, как он снова выходит на свой уровень, но у Синнера такая мощь! Он 193 см ростом и отлично двигается.

У него такая же гибкость, как у Джоковича — он умеет бить из открытой стойки, умеет скользить. Я просто рад, что нам не приходится иметь дело с этими парнями сейчас. Единственное хорошее в старости — нам не нужно с ними играть», – приводит слова Агасси TNT Sports.