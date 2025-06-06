Музетти — Алькарас: испанец под ноль выиграл третий сет в полуфинале «Ролан Гаррос»

Сегодня, 6 июня, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках полуфинала проходит матч второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса и итальянца Лоренцо Музетти, который занимает седьмую строчку мирового рейтинга АТР. После двух сетов счёт в матче был равным — 1:1. Алькарас вышел вперёд, выиграв третью партию со счётом 6:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Лоренцо Музетти — Карлос Алькарас.
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В третьей партии игры Алькарас не смог сделать ни одной подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки, реализовав три брейк-пойнта из пяти. Музетти допустил одну двойную ошибку, не смог ни разу подать навылет и провёл партию без заработанных брейк-пойнтов.
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший немца Александра Зверева.
- 6 июня 2025
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