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Музетти — Алькарас: испанец под ноль выиграл третий сет в полуфинале «Ролан Гаррос»

Музетти — Алькарас: испанец под ноль выиграл третий сет в полуфинале «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 6 июня, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках полуфинала проходит матч второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса и итальянца Лоренцо Музетти, который занимает седьмую строчку мирового рейтинга АТР. После двух сетов счёт в матче был равным — 1:1. Алькарас вышел вперёд, выиграв третью партию со счётом 6:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Лоренцо Музетти — Карлос Алькарас.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 15:40 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 0 0
4 		7 7 6 2
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В третьей партии игры Алькарас не смог сделать ни одной подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки, реализовав три брейк-пойнта из пяти. Музетти допустил одну двойную ошибку, не смог ни разу подать навылет и провёл партию без заработанных брейк-пойнтов.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший немца Александра Зверева.

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