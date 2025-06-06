Карлос Алькарас вышел в финал «Ролан Гаррос» после снятия Лоренцо Музетти в полуфинале

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в финал «Ролан Гаррос» — 2025, после того как его соперник седьмая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти снялся с полуфинального матча турнира при счёте 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0 в пользу испанского теннисиста.

Теннисисты провели на корте 2 часа 29 минут. За время игры Алькарас сделал одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. Музетти смог сделать за матч два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх.

В финале «Ролан Гаррос» — 2025 Карлос Алькарас сыграет с победителем встречи между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем, занимающим шестую строчку рейтинга АТР.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший немца Александра Зверева.