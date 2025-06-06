Карлос Алькарас вышел в финал «Ролан Гаррос» после снятия Лоренцо Музетти в полуфинале

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в финал «Ролан Гаррос» — 2025, после того как его соперник седьмая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти снялся с полуфинального матча турнира при счёте 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0 в пользу испанского теннисиста.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 3
|0
|0
|
|7 7
|6
|2
Теннисисты провели на корте 2 часа 29 минут. За время игры Алькарас сделал одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. Музетти смог сделать за матч два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх.
В финале «Ролан Гаррос» — 2025 Карлос Алькарас сыграет с победителем встречи между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем, занимающим шестую строчку рейтинга АТР.
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший немца Александра Зверева.
- 6 июня 2025
-
18:45
-
18:36
-
18:28
-
18:13
-
18:09
-
18:00
-
17:40
-
17:34
-
17:00
-
16:29
-
16:24
-
16:23
-
16:10
-
15:55
-
15:20
-
14:53
-
14:32
-
13:53
-
13:49
-
13:39
-
13:18
-
13:08
-
13:00
-
12:55
-
12:53
-
12:25
-
11:59
-
11:52
-
11:45
-
11:43
-
11:33
-
10:58
-
10:49
-
10:41
-
10:30