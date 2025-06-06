Андреева/Шнайдер — Эррани/Паолини: россиянки с «баранкой» проиграли первый сет полуфинала
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Сегодня, 6 июня, продолжаются матчи «Ролан Гаррос» — 2025 в женском парном разряде. В эти минуты проходит полуфинальный матч между российским дуэтом Мирра Андреева/Диана Шнайдер и представительницами Италии Сарой Эррани и Жасмин Паолини.
Первый сет встречи остался за Эррани и Паолини с разгромным счётом 6:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 17:55 МСК
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
2-й сет
0 : 1
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|1
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|4
Сара Эррани
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Российская и итальянская пары провели между собой три игры на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Эррани и Паолини. Ещё один матч между ними состоялся в финале Олимпийских игр — 2024 в Париже. Итальянки одержали победу (2:6, 6:1, 1-0 (10:7) и стали олимпийскими чемпионками.
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