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Карлос Алькарас — пятый по молодости теннисист с пятью финалам на ТБШ в карьере

Карлос Алькарас — пятый по молодости теннисист с пятью финалам на ТБШ в карьере
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в пятый раз в карьере вышел в финал мэйджора в одиночном разряде. Сегодня, 6 июня, в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 он прошёл итальянца Лоренцо Музетти после снятия соперника в четвёртом сете при счёте 4:6, 7:6, 6:0, 2:0 в пользу Алькараса.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 15:40 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 0 0
4 		7 7 6 2
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Моложе Карлоса Алькараса при выходе в пятый финал ТБШ были только четверо — испанец Рафаэль Надаль, немец Борис Беккер и шведы Бьорн Борг и Матс Виландер.

Отметим, что четыре предыдущих финала мэйджора Алькарас выиграл — US Open — 2022, «Ролан Гаррос» — 2024 и Уимблдон-2023 и 2024.

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