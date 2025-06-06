Карлос Алькарас — пятый по молодости теннисист с пятью финалам на ТБШ в карьере

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в пятый раз в карьере вышел в финал мэйджора в одиночном разряде. Сегодня, 6 июня, в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 он прошёл итальянца Лоренцо Музетти после снятия соперника в четвёртом сете при счёте 4:6, 7:6, 6:0, 2:0 в пользу Алькараса.

Моложе Карлоса Алькараса при выходе в пятый финал ТБШ были только четверо — испанец Рафаэль Надаль, немец Борис Беккер и шведы Бьорн Борг и Матс Виландер.

Отметим, что четыре предыдущих финала мэйджора Алькарас выиграл — US Open — 2022, «Ролан Гаррос» — 2024 и Уимблдон-2023 и 2024.