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«Не самое приятное ощущение». Алькарас — о выходе в финал «РГ» после отказа Музетти

«Не самое приятное ощущение». Алькарас — о выходе в финал «РГ» после отказа Музетти
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал выход в финал «Ролан Гаррос» — 2025. Испанец прошёл в финал турнира после отказа итальянца Лоренцо Музетти от продолжения борьбы в четвёртой партии полуфинального матча турнира (4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0).

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 15:40 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 0 0
4 		7 7 6 2
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Побеждать таким образом — не самое приятное ощущение. Музетти провёл потрясающий сезон на грунте. Он — один из немногих за последние 30 лет, кто смог дойти как минимум до полуфинала на всех ключевых турнирах на грунтовом покрытии.

Желаю ему всего наилучшего, надеюсь, он скоро поправится, и мы снова сможем наслаждаться его теннисом. Первые два сета были очень тяжёлыми — Лоренцо показывал великолепную игру.

Победа во втором сете стала облегчением. Мне нужно было оставаться агрессивным и постоянно давить, чтобы не дать ему играть в свой теннис. Потом я начал видеть ситуацию на корте яснее», — сказал Алькарас в интервью на корте.

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