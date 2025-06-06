«Не самое приятное ощущение». Алькарас — о выходе в финал «РГ» после отказа Музетти

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал выход в финал «Ролан Гаррос» — 2025. Испанец прошёл в финал турнира после отказа итальянца Лоренцо Музетти от продолжения борьбы в четвёртой партии полуфинального матча турнира (4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0).

«Побеждать таким образом — не самое приятное ощущение. Музетти провёл потрясающий сезон на грунте. Он — один из немногих за последние 30 лет, кто смог дойти как минимум до полуфинала на всех ключевых турнирах на грунтовом покрытии.

Желаю ему всего наилучшего, надеюсь, он скоро поправится, и мы снова сможем наслаждаться его теннисом. Первые два сета были очень тяжёлыми — Лоренцо показывал великолепную игру.

Победа во втором сете стала облегчением. Мне нужно было оставаться агрессивным и постоянно давить, чтобы не дать ему играть в свой теннис. Потом я начал видеть ситуацию на корте яснее», — сказал Алькарас в интервью на корте.