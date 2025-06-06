Алькарас — в пятёрке самых молодых теннисистов с финалами ТБШ в четырёх сезонах подряд

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас стал четвёртым самым молодым теннисистом, которому удалось выйти в финал турнира серии «Большого шлема» на протяжении четырёх сезонов подряд, сообщает Opta Ace. Алькарас вышел в финал «Ролан Гаррос»–2025 в возрасте 22 лет и 20 дней, обыграв в полуфинале итальянца Лоренцо Музетти (4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0 отказ Музетти).
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Самым молодым теннисистом, которому удалось выйти в финал турнира «Большого шлема» в «Открытой эре» на протяжении четырёх сезонов подряд, считается семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер (20 лет 278 дней). В возрасте 21 года и 14 дней этого показателя смог достичь шестикратный чемпион «Ролан Гаррос» швед Бьорн Борг. 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль достиг этого показателя в возрасте 21 года и 356 дней.
В финале «Ролан Гаррос» — 2025 Карлос Алькарас сыграет с победителем встречи между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем, занимающим шестую строчку рейтинга АТР.
- 6 июня 2025
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