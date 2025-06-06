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Алькарас: вдохновляюще иметь частичку Рафы Надаля, когда играю на корте имени Шатрье

Алькарас: вдохновляюще иметь частичку Рафы Надаля, когда играю на корте имени Шатрье
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, почему решил сфотографировать плашку с отпечатком стопы 22-кратного чемпиона мэйджоров Рафаэля Надаля во время предматчевой разминки на «Ролан Гаррос».

Фото: Кадр из видео

«Думаю, это был первый раз, когда я смог размяться перед матчем здесь, на Шатрье. Поэтому я старался использовать время по максимуму. Решил сфотографировать это.

Вдохновляюще иметь частичку Рафы Надаля, когда я играю на Шатрье. Во время матча стараюсь не думать об этом слишком много. Но в сложных поединках думаю об усилиях и уровне Рафы, о том, как он всё время боролся и никогда не сдавался. Стараюсь думать об этом и делать это сам», — сказал Алькарас в послематчевом интервью.

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