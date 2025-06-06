Мирра Андреева и Диана Шнайдер разгромно проиграли Эррани и Паолини в полуфинале «РГ»
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в финал «Ролан Гаррос» — 2025 в парном разряде. В матче 1/2 финала они потерпели разгромное поражение от итальянского дуэта Сара Эррани/Жасмин Паолини — 0:6, 1:6.
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 17:55 МСК
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
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|6
Сара Эррани
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. За это время Андреева и Шнайдер выполнили одну подачу навылет, допустили пять двойных ошибок и не заработали ни одного брейк-пойнта. На счету Эррани и Паолини один эйс, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16.
В финале Открытого чемпионата Франции Эррани и Паолини сыграют с Анной Данилиной из Казахстана и сербкой Александрой Крунич.
Комментарии
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