Мирра Андреева и Диана Шнайдер разгромно проиграли Эррани и Паолини в полуфинале «РГ»

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в финал «Ролан Гаррос» — 2025 в парном разряде. В матче 1/2 финала они потерпели разгромное поражение от итальянского дуэта Сара Эррани/Жасмин Паолини — 0:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. За это время Андреева и Шнайдер выполнили одну подачу навылет, допустили пять двойных ошибок и не заработали ни одного брейк-пойнта. На счету Эррани и Паолини один эйс, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В финале Открытого чемпионата Франции Эррани и Паолини сыграют с Анной Данилиной из Казахстана и сербкой Александрой Крунич.