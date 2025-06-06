«Одно из лучших противостояний». Алькарас — о полуфинале «РГ» между Синнером и Джоковичем

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, собирается ли он смотреть второй полуфинальный матч «Ролан Гаррос» — 2025 между итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем.

«Конечно, я посмотрю этот матч — не собираюсь его пропускать. Это одно из лучших противостояний, которые только возможны в теннисе на данный момент… Буду смотреть и получать удовольствие. Я большой поклонник тенниса… это будет великолепный матч», — сказал Алькарас в интервью на корте после своего полуфинального матча турнира.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший немца Александра Зверева.