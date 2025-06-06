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Карлос Алькарас одержал 70-ю победу на турнирах «Большого шлема» в карьере

Карлос Алькарас одержал 70-ю победу на турнирах «Большого шлема» в карьере
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас добрался до отметки в 70 побед на турнирах «Большого шлема», сообщает Opta Ace. Алькарас одержал 70-ю победу в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» – 2025, обыграв итальянца Лоренцо Музетти (4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0 отказ Музетти).

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 15:40 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 0 0
4 		7 7 6 2
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Для достижения этого показателя Карлосу Алькарасу пришлось провести на турнирах «Большого шлема» 82 матча. Лишь два теннисиста в Открытой эре сыграли меньшее количество встреч для того, чтобы добраться до отметки в 70 побед. Этими теннисистами являются шестикратный чемпион «Ролан Гаррос» швед Бьорн Борг и семикратный чемпион турниров «Большого шлема американец Джон Макинрой. Они оба провели по 81 игре.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший немца Александра Зверева.

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