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Музетти: очень разочарован тем, как всё закончилось, но был отличный полуфинал

Музетти: очень разочарован тем, как всё закончилось, но был отличный полуфинал
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Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти оценил своё выступление в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 с испанцем Карлосом Алькарасом, в котором снялся по ходу четвёртого сета.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 15:40 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 0 0
4 		7 7 6 2
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Честно говоря, я очень разочарован тем, как всё закончилось, но это всё равно был отличный матч. Мы оба начали очень, очень сильно, отлично били по мячу. Мне пришлось играть на своём лучшем уровне за весь турнир, чтобы держаться с ним наравне. Я сделал шаг вперёд в своей игре, почувствовал себя ближе к его уровню.

Я поддерживал высокий уровень в течение двух часов, так что очень, очень доволен этим. Это шаг вперёд, потому что последние два матча были немного в одну калитку. Я чувствовал, что сегодня у меня были шансы, даже вести 2:0 по сетам, но, конечно, Карлос играет отлично. Он в очень хорошей форме», — приводит слова Музетти Punto de Break.

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