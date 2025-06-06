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Ник Кирьос сравнил полуфиналистов «Ролан Гаррос» — 2025 со звёздами НБА

Ник Кирьос сравнил полуфиналистов «Ролан Гаррос» — 2025 со звёздами НБА
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос сравнил полуфиналистов турнира «Ролан Гаррос» — 2025 со звёздами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Начну сравнение с Джоковича. Тут всё легко, как по мне. Очевидно, что он является воплощением Леброна Джеймса из мира тенниса. Тот факт, что Новак продолжает выступать практически в 40 лет и добивается успеха… Все понимают его уровень, когда он продолжает сражаться с молодыми звёздами.

Алькарас. Здесь также всё легко. Карлос — это Лука Дончич. Когда думаешь об этих спортсменах, то сразу начинаешь видеть волшебство. Они рождены для своих видов. Порой кажется, что им всё даётся очень легко. У обоих на лицах постоянно присутствуют улыбка и уверенность. Они просто наслаждаются тем, что делают.

Янник Синнер. Тут надо хорошенько подумать. Но, на мой взгляд, нужно сравнить с Джейсоном Тейтумом. Поскольку оба стали успешными в юном возрасте. Тейтум стал чемпионом в 2024 году, а Синнер выиграл три «Больших шлема».

Теперь о Музетти. Его нужно сравнить с Тайлером Хирроу. Оба атлета вышли на свой следующий карьерный уровень в этом году. Тайлер стал участником Матча звёзд, он хорош в нападении, так как у него получается легко набирать очки, что заслуживает уважения. А Лоренцо также вышел на новый уровень. Обладает прекрасными результатами. Так что он будет не такой лёгкой целью в туре. Так что желаю им продолжать работать и улучшаться. Они прогрессируют незаметно и оба уверены в своих навыках, а когда мы следим за ними, то они блистают», — приводит слова Кирьоса издание Bleacher Report.

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