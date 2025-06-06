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«На траве так играть не получится». Иван Любичич — о стиле Лоис Буассон

«На траве так играть не получится». Иван Любичич — о стиле Лоис Буассон
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Иван Любичич, бывший теннисист, ныне занимающий пост директора по работе с игроками высокого уровня во Французской теннисной федерации (FFT), рассказал о перспективах игры 361-й ракетки мира и полуфиналистки «Ролан Гаррос» – 2025 француженки Лоис Буассон на турнирах с травяным покрытием.

– Как вы оцениваете перспективы Буассон на траве?
— Если смотреть на её технику и стиль с упором на топ-спины — на траве так играть не получится. Она, конечно, может попробовать, но будет гораздо сложнее (улыбается). Ей придётся адаптироваться, но я думаю, она справится. Благодаря своей подаче она сможет набирать много очков. Ей нужно будет умело использовать слайс, – приводит слова Любичича l’Equipe.

Лоис Буассон сенсационно дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» – 2025, уступив на этой стадии американке Кори Гауфф со счётом 1:6, 2:6.

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