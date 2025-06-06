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Музетти — о полуфинале «РГ»: ещё до выхода на корт понимал, что нужно сыграть лучший матч

Музетти — о полуфинале «РГ»: ещё до выхода на корт понимал, что нужно сыграть лучший матч
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Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о сложности противостоять испанцу Карлосу Алькарасу.

«На данный момент это один из самых сложных вызовов в нашем виде спорта. Должен сказать, он невероятно агрессивен, так что да, нужно постоянно быть начеку. Физически, с одноручным бэкхендом, непросто противостоять таким игрокам, как Карлос, Янник. В конце я почувствовал некоторые проблемы, так что это определённо было тяжело.

Ещё до выхода на корт я понимал, что, вероятно, мне будет нужно сыграть лучший матч в своей карьере. Отчасти я справлялся отлично — находился на необходимом уровне физически, технически и морально. Порой я старался быть предельно агрессивным, особенно на приёме, была отличная подача. Если разбирать те два сета, они были очень, очень хорошими.

Конечно, в третьем сете и последних двух геймах у меня не было шансов играть на его уровне из-за физической проблемы. Это досадная ситуация», — приводит слова Музетти Punto de Break.

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