Карен Хачанов обыграл Хуберта Хуркача на выставочном матче в Швейцарии
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем (28-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4 на выставочном травяном турнире Bonmont Tennis Masters, проходящем в швейцарском Шезерексе.
Bonmont Tennis Masters. Группа B
06 июня 2025, пятница. 16:30 МСК
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
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Карен Хачанов
К. Хачанов
Помимо Карена Хачанова, в турнире принимают участие канадец Феликс Оже-Альяссим (27-й номер рейтинга), 44-я ракетка мира итальянец Лоренцо Сонего, 166-й номер рейтинга француз Ришар Гаске, 19-я ракетка мира чех Якуб Меншик.
Напомним, на проходящем с 25 мая по 8 июня «Ролан Гаррос» – 2025, Карен Хачанов проиграл в матче третьего круга американцу Томми Полу (3:6, 6:3, 6:7 (7:9), 6:3, 3:6)
Показательный турнир Bonmont Tennis Masters проходит с 6 по 8 июня.
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