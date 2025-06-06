«Думаю, это было правильным решением». Музетти — о снятии с полуфинала «РГ»

Седьмая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти рассказал, почему ему пришлось сняться с полуфинального матча «Ролан Гаррос» – 2025, в котором он играл с испанцем Карлосом Алькарасом (6:4, 6:7 (3:7), 0:6, 0:2).

«Я почувствовал, что в начале третьего сета, когда я подавал, то начал немного терять силу в левой ноге. Ситуация ухудшалась — и я решил прекратить матч. Думаю, это было правильным решением, даже если совсем не то, чего бы мне хотелось. В субботу я пройду обследование и смогу оценить ситуацию полностью», – приводит слова Музетти L’Equipe.

В финале «Ролан Гаррос» – 2025 Карлос Алькарас сыграет с победителем встречи между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем, занимающим шестую строчку рейтинга АТР.