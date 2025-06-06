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«Думаю, это было правильным решением». Музетти — о снятии с полуфинала «РГ»

«Думаю, это было правильным решением». Музетти — о снятии с полуфинала «РГ»
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Седьмая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти рассказал, почему ему пришлось сняться с полуфинального матча «Ролан Гаррос» – 2025, в котором он играл с испанцем Карлосом Алькарасом (6:4, 6:7 (3:7), 0:6, 0:2).

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 15:40 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 0 0
4 		7 7 6 2
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я почувствовал, что в начале третьего сета, когда я подавал, то начал немного терять силу в левой ноге. Ситуация ухудшалась — и я решил прекратить матч. Думаю, это было правильным решением, даже если совсем не то, чего бы мне хотелось. В субботу я пройду обследование и смогу оценить ситуацию полностью», – приводит слова Музетти L’Equipe.

В финале «Ролан Гаррос» – 2025 Карлос Алькарас сыграет с победителем встречи между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем, занимающим шестую строчку рейтинга АТР.

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