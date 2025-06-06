«Думаю, это было правильным решением». Музетти — о снятии с полуфинала «РГ»
Поделиться
Седьмая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти рассказал, почему ему пришлось сняться с полуфинального матча «Ролан Гаррос» – 2025, в котором он играл с испанцем Карлосом Алькарасом (6:4, 6:7 (3:7), 0:6, 0:2).
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 15:40 МСК
7
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 3
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 3
|0
|0
|
|7 7
|6
|2
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Я почувствовал, что в начале третьего сета, когда я подавал, то начал немного терять силу в левой ноге. Ситуация ухудшалась — и я решил прекратить матч. Думаю, это было правильным решением, даже если совсем не то, чего бы мне хотелось. В субботу я пройду обследование и смогу оценить ситуацию полностью», – приводит слова Музетти L’Equipe.
В финале «Ролан Гаррос» – 2025 Карлос Алькарас сыграет с победителем встречи между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем, занимающим шестую строчку рейтинга АТР.
Комментарии
- 6 июня 2025
-
21:10
-
20:58
-
20:49
-
20:45
-
20:21
-
20:08
-
20:02
-
19:26
-
19:03
-
19:02
-
18:56
-
18:50
-
18:45
-
18:36
-
18:28
-
18:13
-
18:09
-
18:00
-
17:40
-
17:34
-
17:00
-
16:29
-
16:24
-
16:23
-
16:10
-
15:55
-
15:20
-
14:53
-
14:32
-
13:53
-
13:49
-
13:39
-
13:18
-
13:08
-
13:00