Янник Синнер — Новак Джокович: итальянец повёл 2:0 по сетам в полуфинале «Ролан Гаррос»

Сегодня, 6 июня, продолжаются матчи «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В эти минуты проходит полуфинальный матч между первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.
Второй сет встречи остался за итальянцем со счётом 7:5, первый также выиграл он — 6:4. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Счёт личных встреч в официальных матчах равный — 4-4 (1-0 в пользу Джоковича на грунте). Новак выиграл первые три матча, затем они обменялись победами по ходу Итогового чемпионата — 2023 (серб уступил в группе, но был сильнее в финале), после чего Янник взял верх в важнейшем матче Кубка Дэвиса — 2023, в полуфинале Australian Open — 2024 и в финале «Мастерса» в Шанхае-2024.
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