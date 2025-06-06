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Джокович взял медицинский тайм-аут после проигранного второго сета в матче с Синнером

Джокович взял медицинский тайм-аут после проигранного второго сета в матче с Синнером
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Сегодня, 6 июня, продолжаются матчи «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В эти минуты проходит полуфинальный матч между первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6
4 		5 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Синнер ведёт 2:0 по сетам в матче. Сразу же после проигранной второй партии 38-летний Джокович вызвал врача на корт. Во время медицинского тайм-аута сербу массировали бедро.

Счёт личных встреч в официальных матчах равный — 4-4 (1-0 в пользу Джоковича на грунте). Новак выиграл первые три матча, затем они обменялись победами по ходу Итогового чемпионата — 2023 (серб уступил в группе, но был сильнее в финале), после чего Янник взял верх в важнейшем матче Кубка Дэвиса — 2023, в полуфинале Australian Open — 2024 и в финале «Мастерса» в Шанхае-2024.

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