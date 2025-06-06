«Он — один из пяти-шести лучших теннисистов сейчас». Макинрой — об уровне Музетти

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой оценил уровень результатов, которые показывает в сезоне-2025 итальянец Лоренцо Музетти.

«Он пробивается на самую верхушку — к Карлосу Алькарасу, Яннику Синнеру, Новаку Джоковичу. Он — игрок уровня топ-10 и теперь среди этой элиты. Если двое лидеров перестанут побеждать, а Джокович начнёт ощущать возраст — кто тогда будет на месте лидеров? Он — один из пяти-шести лучших теннисистов сейчас. Я его поздравляю. Жаль, конечно, что случилось с ним в полуфинале «Ролан Гаррос». Причём Алькарас даже не сыграл при этом свой лучший матч», — приводит слова Макинроя TNT Sports.

Ранее Лоренцо Музетти снялся из-за травмы с полуфинального матча «Ролан Гаррос» — 2025, где он играл с испанцем Карлосом Алькарасом.