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Джокович спорил с судьёй о попадании мяча в полуфинале «РГ» с Синнером. Хоукай показал аут

Джокович спорил с судьёй о попадании мяча в полуфинале «РГ» с Синнером. Хоукай показал аут
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Сегодня, 6 июня, продолжаются матчи «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В эти минуты проходит полуфинальный матч между первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 7
4 		5 6 3
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В третьем сете при счёте 4:5 40:40 на подаче Синнера Джокович исполнил удар на грани. Судья на вышке определил аут, однако Новак с этим был не согласен, утверждая, что между линией и отметкой нет расстояния. Ситуацию оценил и Синнер, показав, что аут был минимальный. Это же подтвердила и электронная система хоукай, которая доступна только телевизионным зрителям. Тот гейм в итоге выиграл Янник.

Фото: Кадр из трансляции

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между Янником Синнером и Новаком Джоковичем.

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