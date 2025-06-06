Джокович спорил с судьёй о попадании мяча в полуфинале «РГ» с Синнером. Хоукай показал аут

Сегодня, 6 июня, продолжаются матчи «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В эти минуты проходит полуфинальный матч между первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

В третьем сете при счёте 4:5 40:40 на подаче Синнера Джокович исполнил удар на грани. Судья на вышке определил аут, однако Новак с этим был не согласен, утверждая, что между линией и отметкой нет расстояния. Ситуацию оценил и Синнер, показав, что аут был минимальный. Это же подтвердила и электронная система хоукай, которая доступна только телевизионным зрителям. Тот гейм в итоге выиграл Янник.

Фото: Кадр из трансляции

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между Янником Синнером и Новаком Джоковичем.