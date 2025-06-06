Янник Синнер в трёх сетах обыграл Новака Джоковича и вышел в финал «Ролан Гаррос» — 2025

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал Открытого чемпионата Франции — 2025. В полуфинале он в трёх партиях победил 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича — 6:4, 7:5, 7:6 (7:3). В третьем сете Синнер отыграл три сетбола.

Матч продолжался 3 часа 17 минут. За это время Синнер выполнил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнт из девяти. На счету Джоковича четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.

За титул чемпиона «Ролан Гаррос» — 2025 Янник Синнер поспорит с четырёхкратным победителем «Шлемов», второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.