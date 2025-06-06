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Янник Синнер — Новак Джокович, результат матча 6 июня 2025, счет 3:0, полуфинал Ролан Гаррос

Янник Синнер в трёх сетах обыграл Новака Джоковича и вышел в финал «Ролан Гаррос» — 2025
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал Открытого чемпионата Франции — 2025. В полуфинале он в трёх партиях победил 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича — 6:4, 7:5, 7:6 (7:3). В третьем сете Синнер отыграл три сетбола.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 7
4 		5 6 3
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Матч продолжался 3 часа 17 минут. За это время Синнер выполнил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнт из девяти. На счету Джоковича четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.

За титул чемпиона «Ролан Гаррос» — 2025 Янник Синнер поспорит с четырёхкратным победителем «Шлемов», второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

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