Янник Синнер не проиграл ни одного сета на пути к своему первому финалу «Ролан Гаррос»

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер впервые в карьере вышел в финал на Открытом чемпионате Франции. Сегодня, 6 июня, в полуфинале «РГ»-2025 итальянец в трёх партиях обыграл 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича — 6:4, 7:5, 7:6 (7:3).

За шесть матчей на «Ролан Гаррос» — 2025 Янник Синнер не проиграл ни одного сета. Он провёл один тай-брейк — с Джоковичем. Пять геймов в одном сете смогли выиграть только Новак, француз Артур Риндеркнеш и казахстанец Александр Бублик.

За титул Янник Синнер поспорит с четырёхкратным победителем «Шлемов», второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.