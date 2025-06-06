Янник Синнер не проиграл ни одного сета на пути к своему первому финалу «Ролан Гаррос»
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер впервые в карьере вышел в финал на Открытом чемпионате Франции. Сегодня, 6 июня, в полуфинале «РГ»-2025 итальянец в трёх партиях обыграл 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича — 6:4, 7:5, 7:6 (7:3).
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
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|7
|7 7
|
|5
|6 3
6
Новак Джокович
Н. Джокович
За шесть матчей на «Ролан Гаррос» — 2025 Янник Синнер не проиграл ни одного сета. Он провёл один тай-брейк — с Джоковичем. Пять геймов в одном сете смогли выиграть только Новак, француз Артур Риндеркнеш и казахстанец Александр Бублик.
За титул Янник Синнер поспорит с четырёхкратным победителем «Шлемов», второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
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