Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер не проиграл ни одного сета на пути к своему первому финалу «Ролан Гаррос»

Янник Синнер не проиграл ни одного сета на пути к своему первому финалу «Ролан Гаррос»
Комментарии

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер впервые в карьере вышел в финал на Открытом чемпионате Франции. Сегодня, 6 июня, в полуфинале «РГ»-2025 итальянец в трёх партиях обыграл 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича — 6:4, 7:5, 7:6 (7:3).

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 7
4 		5 6 3
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

За шесть матчей на «Ролан Гаррос» — 2025 Янник Синнер не проиграл ни одного сета. Он провёл один тай-брейк — с Джоковичем. Пять геймов в одном сете смогли выиграть только Новак, француз Артур Риндеркнеш и казахстанец Александр Бублик.

За титул Янник Синнер поспорит с четырёхкратным победителем «Шлемов», второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Материалы по теме
Янник Синнер в трёх сетах обыграл Новака Джоковича и вышел в финал «Ролан Гаррос» — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android