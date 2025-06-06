Синнер вышел в финал на восьмом турнире подряд, повторив достижения Джоковича и Лендла

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сыграет в восьмом подряд финале на турнире ATP. Сегодня, 6 июня, в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 итальянец в трёх партиях обыграл 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича — 6:4, 7:5, 7:6 (7:3).

С августа 2024 года Синнер провёл восемь турниров и на всех из них вышел в финал. Он завоевал шесть титулов. Оба поражения он потерпел от испанца Карлоса Алькараса, с которым разыграет титул на «Ролан Гаррос» — 2025.

В последний раз восемь и более раз подряд в финалы выходил серб Новак Джокович в 2015 году. Синнер стал самым молодым игроком, которому покорилось это достижение, со времён Ивана Лендла в 1982 году.