Впервые с 2013 года в мужском и женском финалах ТБШ сыграют первая и вторая ракетки мира

Первая и вторая ракетки мира встретятся в финалах мужского и женского одиночного разряда турнира серии «Большого шлема» впервые с 2013 года, сообщает Opta Ace.

В 2013 году в финале мужского US Open играли серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль. В женском одиночном разряде титул разыграли американка Серена Уильямс и белоруска Виктория Азаренко.

В финале мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2025 сыграют первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и второй номер рейтинга АТР испанец Карлос Алькарас. У женщин чемпионский титул разыграют белоруска Арина Соболенко, занимающая первую строчку рейтинга WTA, и вторая ракетка мира американка Кори Гауфф.