В воскресенье, 8 июня, состоится финал Открытого чемпионата Франции — 2025 в мужском одиночном разряде. Титул разыграют два лидера мирового рейтинга — первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: Кто станет чемпионом «Ролан Гаррос» — 2025?

В полуфинале Синнер победил 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 7:5, 7:6 (7:3). Алькарас был сильнее итальянца Лоренцо Музетти, который из-за проблем со здоровьем снялся по ходу четвёртого сета при счёте 4:6, 7:6, 6:0, 2:0 в пользу Алькараса.

Карлос Алькарас является действующим чемпионом «Ролан Гаррос». В 2024 году он обыграл Янника Синнера на стадии полуфинала.