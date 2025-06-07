Янник Синнер — самый юный игрок с 1994 года с тремя финалами ТБШ подряд

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал самым молодым игроком с 1994 года, которому удалось выйти в три и более финала на турнирах серии «Большого шлема» подряд, сообщает Opta Ace. Синнер прошёл в финал «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 7:5, 7:6 (7:3).

Яннику Синнеру удалось достигнуть этого показателя в возрасте 23 лет и 282 дней. Самым молодым игроком, который выходил в три и более финала турнира «Большого шлема» подряд является 14-кратный чемпион турниров этой категории американец Пит Сампрас (22 года и 158 дней). Ему удалось установить данное достижение в период с «Уимблдона»-1993 по Australian Open — 1994.

В финале «Ролан Гаррос» — 2025 Янник Синнер сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, являющимся действующим чемпионом турнира.