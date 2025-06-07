Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — самый юный игрок с 1994 года с тремя финалами ТБШ подряд

Янник Синнер — самый юный игрок с 1994 года с тремя финалами ТБШ подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал самым молодым игроком с 1994 года, которому удалось выйти в три и более финала на турнирах серии «Большого шлема» подряд, сообщает Opta Ace. Синнер прошёл в финал «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 7:5, 7:6 (7:3).

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 7
4 		5 6 3
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Яннику Синнеру удалось достигнуть этого показателя в возрасте 23 лет и 282 дней. Самым молодым игроком, который выходил в три и более финала турнира «Большого шлема» подряд является 14-кратный чемпион турниров этой категории американец Пит Сампрас (22 года и 158 дней). Ему удалось установить данное достижение в период с «Уимблдона»-1993 по Australian Open — 1994.

В финале «Ролан Гаррос» — 2025 Янник Синнер сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, являющимся действующим чемпионом турнира.

Материалы по теме
Синнер вышел в финал на восьмом турнире подряд, повторив достижения Джоковича и Лендла
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android