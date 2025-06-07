Синнер: Джокович в очередной раз доказал, почему он — пример. Новак — величайший в истории

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над 24-кратном чемпионом мэйджоров сербом Новаком Джоковичем в полуфинале «Ролан Гаррос» — 6:4, 7:5, 7:6 (7:3).

«Мне пришлось показать свою лучшую игру и справляться с непростыми ситуациями. Джокович в очередной раз доказал, почему он пример для нас, молодых игроков: видеть его в такой форме снова — это невероятно. Могу только пожелать ему всего наилучшего на оставшуюся часть сезона. Нам повезло, что мы всё ещё можем наблюдать его игру на таком уровне.

Новак — величайший в истории нашего спорта, и выходить против него здесь — это что-то особенное. Я старался не думать об этом, но перед выходом на корт чувствуешь напряжение, понимаешь, с чем предстоит столкнуться. В воскресенье меня ждёт ещё один сложный матч — знаю, что в последних встречах с Карлосом дела шли не лучшим образом!» — сказал Синнер в послематчевом интервью.