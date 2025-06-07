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Синнер: Джокович в очередной раз доказал, почему он — пример. Новак — величайший в истории

Синнер: Джокович в очередной раз доказал, почему он — пример. Новак — величайший в истории
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над 24-кратном чемпионом мэйджоров сербом Новаком Джоковичем в полуфинале «Ролан Гаррос» — 6:4, 7:5, 7:6 (7:3).

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 7
4 		5 6 3
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Мне пришлось показать свою лучшую игру и справляться с непростыми ситуациями. Джокович в очередной раз доказал, почему он пример для нас, молодых игроков: видеть его в такой форме снова — это невероятно. Могу только пожелать ему всего наилучшего на оставшуюся часть сезона. Нам повезло, что мы всё ещё можем наблюдать его игру на таком уровне.

Новак — величайший в истории нашего спорта, и выходить против него здесь — это что-то особенное. Я старался не думать об этом, но перед выходом на корт чувствуешь напряжение, понимаешь, с чем предстоит столкнуться. В воскресенье меня ждёт ещё один сложный матч — знаю, что в последних встречах с Карлосом дела шли не лучшим образом!» — сказал Синнер в послематчевом интервью.

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