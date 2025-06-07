Синнер — пятый теннисист за последние 20 лет с тремя и более финалами ТБШ подряд
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал пятым теннисистом за последние 20 лет, которому удалось выйти в три финала турниров серии «Большого шлема» подряд. В полуфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2025 Синнер был сильнее сербского теннисиста Новака Джоковича (6:4, 7:5, 7:6 (7:3)).
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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|7 7
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|5
|6 3
6
Новак Джокович
Н. Джокович
За последние 20 лет в финалы турниров «Большого шлема» три и более раз выходили следующие игроки:
- Новак Джокович (Сербия);
- Рафаэль Надаль (Испания);
- Роджер Федерер (Швейцария);
- Энди Маррей (Великобритания).
В финале «Ролан Гаррос»–2025 Янник Синнер сыграет с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом, который в своём матче 1/2 финала турнира был сильнее итальянца Лоренцо Музетти (4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0 отказ Музетти).
Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является Карлос Алькарас.
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