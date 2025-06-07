Синнер — пятый теннисист за последние 20 лет с тремя и более финалами ТБШ подряд

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал пятым теннисистом за последние 20 лет, которому удалось выйти в три финала турниров серии «Большого шлема» подряд. В полуфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2025 Синнер был сильнее сербского теннисиста Новака Джоковича (6:4, 7:5, 7:6 (7:3)).

За последние 20 лет в финалы турниров «Большого шлема» три и более раз выходили следующие игроки:

Новак Джокович (Сербия);

(Сербия); Рафаэль Надаль (Испания);

(Испания); Роджер Федерер (Швейцария);

(Швейцария); Энди Маррей (Великобритания).

В финале «Ролан Гаррос»–2025 Янник Синнер сыграет с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом, который в своём матче 1/2 финала турнира был сильнее итальянца Лоренцо Музетти (4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0 отказ Музетти).

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является Карлос Алькарас.