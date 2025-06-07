Новак Джокович намекнул, что матч с Синнером мог быть его последним на «Ролан Гаррос»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признался, что полуфинальный матч с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером мог стать последним в его карьере на кортах «Ролан Гаррос».

38-летний Новак Джокович проиграл Синнеру в трёх сетах — 4:6, 5:7, 6:7 (3:7). Когда Джокович покидал корт, он остановился на несколько секунд, чтобы поблагодарить болельщиков, и поцеловал грунт.

«Вероятно, это был последний матч, который я здесь сыграл. В конце была очень эмоциональная атмосфера», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В финале «Ролан Гаррос» Янник Синнер встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.