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Новак Джокович намекнул, что матч с Синнером мог быть его последним на «Ролан Гаррос»

Новак Джокович намекнул, что матч с Синнером мог быть его последним на «Ролан Гаррос»
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признался, что полуфинальный матч с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером мог стать последним в его карьере на кортах «Ролан Гаррос».

38-летний Новак Джокович проиграл Синнеру в трёх сетах — 4:6, 5:7, 6:7 (3:7). Когда Джокович покидал корт, он остановился на несколько секунд, чтобы поблагодарить болельщиков, и поцеловал грунт.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 7
4 		5 6 3
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Вероятно, это был последний матч, который я здесь сыграл. В конце была очень эмоциональная атмосфера», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В финале «Ролан Гаррос» Янник Синнер встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

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