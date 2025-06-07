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Янник Синнер стал вторым итальянцем в истории, вышедшим в финал «Ролан Гаррос»

Янник Синнер стал вторым итальянцем в истории, вышедшим в финал «Ролан Гаррос»
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал вторым итальянцем в истории, которому удалось выйти в финал «Ролан Гаррос». В полуфинальном матче «Ролан Гаррос»–2025 Синнер был сильнее сербского теннисиста Новака Джоковича (6:4, 7:5, 7:6 (7:3)).

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 7
4 		5 6 3
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Первым итальянцем сыгравшим в финале Ролан Гаррос» был экс четвёртая ракетка мира и чемпион «Ролан Гаррос»–1976 Адриано Паната. В финале того турнира он обыграл американца Гарольда Соломона со счётом 6:1, 6:4, 4:6, 7:6.

В финале «Ролан Гаррос»–2025 Янник Синнер сыграет с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом, который в своём полуфинале был сильнее итальянца Лоренцо Музетти (4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0 отказ Музетти).

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является Карлос Алькарас.

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