Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Янник Синнер стал вторым итальянцем в истории, вышедшим в финал «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал вторым итальянцем в истории, которому удалось выйти в финал «Ролан Гаррос». В полуфинальном матче «Ролан Гаррос»–2025 Синнер был сильнее сербского теннисиста Новака Джоковича (6:4, 7:5, 7:6 (7:3)).

Первым итальянцем сыгравшим в финале Ролан Гаррос» был экс четвёртая ракетка мира и чемпион «Ролан Гаррос»–1976 Адриано Паната. В финале того турнира он обыграл американца Гарольда Соломона со счётом 6:1, 6:4, 4:6, 7:6.

В финале «Ролан Гаррос»–2025 Янник Синнер сыграет с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом, который в своём полуфинале был сильнее итальянца Лоренцо Музетти (4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0 отказ Музетти).

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является Карлос Алькарас.