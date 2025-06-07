Янник Синнер выиграл 29 подряд сетов на ТБШ. Рекорд — у Роджера Федерера

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продлил свою впечатляющую серию из выигранных сетов на мэйджорах. После победы над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале «Ролан Гаррос» серия достигла 29 сетов подряд.

Рекорд по этому достижению принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру (36 сетов подряд). По 35 партий кряду выигрывали американец Джон Макинрой и испанец Рафаэль Надаль. 29 сетов подряд, как и Синнеру, покорялись Новаку Джоковичу.

В последний раз сет на ТБШ Янник Синнер проигрывал на Australian Open — 2025 австралийцу Тристану Скулкейту.