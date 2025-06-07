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Янник Синнер выиграл 29 подряд сетов на ТБШ. Рекорд — у Роджера Федерера

Янник Синнер выиграл 29 подряд сетов на ТБШ. Рекорд — у Роджера Федерера
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продлил свою впечатляющую серию из выигранных сетов на мэйджорах. После победы над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале «Ролан Гаррос» серия достигла 29 сетов подряд.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 7
4 		5 6 3
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Рекорд по этому достижению принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру (36 сетов подряд). По 35 партий кряду выигрывали американец Джон Макинрой и испанец Рафаэль Надаль. 29 сетов подряд, как и Синнеру, покорялись Новаку Джоковичу.

В последний раз сет на ТБШ Янник Синнер проигрывал на Australian Open — 2025 австралийцу Тристану Скулкейту.

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