«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины: результаты матчей 6 июня

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В пятницу, 6 июня, на грунтовых кортах Парижа завершились матчи 1/2 финала мужской сетки «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч очередного игрового дня Открытого чемпионата Франции. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Мужчины. 1/2 финала, результаты 6 июня:

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Лоренцо Музетти (Италия, 7) — 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0 отказ Музетти;

(Испания, 2) — Лоренцо Музетти (Италия, 7) — 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0 отказ Музетти; Янник Синнер (Италия, 1) — Новак Джокович (Сербия, 6) — 6:4, 7:5, 7:6 (7:3).

Таким образом, в финале «Ролан Гаррос» — 2025 сыграют итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Призовой фонд мужских соревнований составил € 56 352 000. Действующим чемпионом турнира является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.