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Определились финалисты мужского «Ролан Гаррос» — 2025

Определились финалисты мужского «Ролан Гаррос» — 2025
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В Париже (Франция) определились финалисты мужского «Ролан Гаррос» — 2025. Ими стали четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», второй номер рейтинга ATP испанец Карлос Алькарас и трёхкратный победитель ТБШ, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025, мужчины, одиночный разряд. Финал:

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Янник Синнер (Италия, 1).

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Поединок теннисистов за титул состоится в воскресенье, 8 июня. Ориентировочно матч стартует не раньше 16:00 мск. Помимо звания чемпиона и 2 тыс. рейтинговых очков, Алькарас и Синнер разыграют призовой фонд в € 2,55 млн.

В полуфиналах соревнований Синнер был сильнее серба Новака Джоковича, а Алькарас взял верх над итальянцем Лоренцо Музетти.

Стоит отметить, что для Синнера данный финал станет дебютным на Открытом чемпионате Франции. Алькарас, в свою очередь, является действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции у мужчин.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2025 (М)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2025 (М)
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Рекорды «Ролан Гаррос»:

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