В Париже (Франция) определились финалисты мужского «Ролан Гаррос» — 2025. Ими стали четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», второй номер рейтинга ATP испанец Карлос Алькарас и трёхкратный победитель ТБШ, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025, мужчины, одиночный разряд. Финал:
Карлос Алькарас (Испания, 3) — Янник Синнер (Италия, 1).
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Поединок теннисистов за титул состоится в воскресенье, 8 июня. Ориентировочно матч стартует не раньше 16:00 мск. Помимо звания чемпиона и 2 тыс. рейтинговых очков, Алькарас и Синнер разыграют призовой фонд в € 2,55 млн.
В полуфиналах соревнований Синнер был сильнее серба Новака Джоковича, а Алькарас взял верх над итальянцем Лоренцо Музетти.
Стоит отметить, что для Синнера данный финал станет дебютным на Открытом чемпионате Франции. Алькарас, в свою очередь, является действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции у мужчин.
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