Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bonmont Tennis Masters. День 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер высказался о победе над Джоковичем и выход в дебютный финал «Ролан Гаррос»

Синнер высказался о победе над Джоковичем и выход в дебютный финал «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе над 38-летним звёздным сербским спортсменом, 24-кратным чемпионом ТБШ Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата Франции 2025 года. Синнер переиграл Джоковича в трёх сетах — 6:4, 7:5, 7:6 (7:3).

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 7
4 		5 6 3
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

— Янник, вы впервые добрались до финала «Ролан Гаррос». За весь турнир не потерпели ни проиграли ни одного сета и только-только обыграли Новака Джоковича. Это идеальная ситуация перед финалом в воскресенье?
— Конечно! Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто пришел поддержать меня и Новака. Для меня большая честь играть с ним в полуфинале «Большого шлема». Это действительно значимое событие. Я старался выложиться на максимум. Я доволен своим выступлением. Однако этот матч ещё раз подтвердил, что Новак является примером для подражания, особенно для нас, молодых игроков. Он демонстрирует высокий уровень игры. Желаю ему успехов в оставшейся части сезона. Нам всем повезло иметь возможность видеть его игру на таком уровне, это впечатляет, — сказал Синнер в интервью на корте после матча.

В решающем матче «Ролан Гаррос» Янник Синнер встретится с вторым номером рейтинга ATP испанцем Карлосом Алькарасом.

Материалы по теме
Определились финалисты мужского «Ролан Гаррос» — 2025

Кто чаще всех побеждал на «Ролан Гаррос»:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android