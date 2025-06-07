Синнер высказался о победе над Джоковичем и выход в дебютный финал «Ролан Гаррос»

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе над 38-летним звёздным сербским спортсменом, 24-кратным чемпионом ТБШ Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата Франции 2025 года. Синнер переиграл Джоковича в трёх сетах — 6:4, 7:5, 7:6 (7:3).

— Янник, вы впервые добрались до финала «Ролан Гаррос». За весь турнир не потерпели ни проиграли ни одного сета и только-только обыграли Новака Джоковича. Это идеальная ситуация перед финалом в воскресенье?

— Конечно! Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто пришел поддержать меня и Новака. Для меня большая честь играть с ним в полуфинале «Большого шлема». Это действительно значимое событие. Я старался выложиться на максимум. Я доволен своим выступлением. Однако этот матч ещё раз подтвердил, что Новак является примером для подражания, особенно для нас, молодых игроков. Он демонстрирует высокий уровень игры. Желаю ему успехов в оставшейся части сезона. Нам всем повезло иметь возможность видеть его игру на таком уровне, это впечатляет, — сказал Синнер в интервью на корте после матча.

В решающем матче «Ролан Гаррос» Янник Синнер встретится с вторым номером рейтинга ATP испанцем Карлосом Алькарасом.

Кто чаще всех побеждал на «Ролан Гаррос»: