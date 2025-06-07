Синнер высказался о победе над Джоковичем и выход в дебютный финал «Ролан Гаррос»

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе над 38-летним звёздным сербским спортсменом, 24-кратным чемпионом ТБШ Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата Франции 2025 года. Синнер переиграл Джоковича в трёх сетах — 6:4, 7:5, 7:6 (7:3).
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|7 7
|
|5
|6 3
— Янник, вы впервые добрались до финала «Ролан Гаррос». За весь турнир не потерпели ни проиграли ни одного сета и только-только обыграли Новака Джоковича. Это идеальная ситуация перед финалом в воскресенье?
— Конечно! Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто пришел поддержать меня и Новака. Для меня большая честь играть с ним в полуфинале «Большого шлема». Это действительно значимое событие. Я старался выложиться на максимум. Я доволен своим выступлением. Однако этот матч ещё раз подтвердил, что Новак является примером для подражания, особенно для нас, молодых игроков. Он демонстрирует высокий уровень игры. Желаю ему успехов в оставшейся части сезона. Нам всем повезло иметь возможность видеть его игру на таком уровне, это впечатляет, — сказал Синнер в интервью на корте после матча.
В решающем матче «Ролан Гаррос» Янник Синнер встретится с вторым номером рейтинга ATP испанцем Карлосом Алькарасом.
Кто чаще всех побеждал на «Ролан Гаррос»:
- 7 июня 2025
-
03:25
-
03:00
-
02:51
-
02:22
-
01:16
-
00:50
-
00:44
-
00:30
-
00:22
-
00:16
-
00:13
-
00:03
-
00:01
- 6 июня 2025
-
23:50
-
23:47
-
23:36
-
23:28
-
23:21
-
22:55
-
22:19
-
22:09
-
22:04
-
21:10
-
20:58
-
20:49
-
20:45
-
20:21
-
20:08
-
20:02
-
19:26
-
19:03
-
19:02
-
18:56
-
18:50
-
18:45