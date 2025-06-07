Новак Джокович обратился к Яннику Синнеру после своего поражения в очном полуфинале «РГ»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поблагодарил трибуны и обратился к сопернику по полуфиналу «Ролан Гаррос» — 2025 Яннику Синнера. Напомним, итальянский теннисист одержал победу в трёх сетах со счётом 6:4, 7:5, 7:6 (7:3).

«У меня просто невероятное чувство благодарности. Поддержка, которую я получил сегодня вечером, была потрясающей. Я не думаю, что когда-либо получал такую поддержку на этом стадионе в больших матчах против лучших игроков мира. Мне очень-очень приятно это пережить. Конечно, я не в самом весёлом настроении из-за поражения. Но я старался выразить свою благодарность публике. Они были великолепны в те моменты, когда казалось, что всё идет не так. Они поддерживали меня, подбадривали и придавали сил продолжать борьбу. Поздравляю Янника с ещё одним очень хорошим и стабильным выступлением. Ему действительно есть за что получать похвалу, ведь он выдержал давление в трудные моменты. Тем более стадион подбадривал его. Он показал, почему он номер один в мире. Сегодня он был просто чересчур стабильным для меня», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Таким образом, Синнер вышел в финал Открытого чемпионата Франции, где встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Материалы по теме Синнер высказался о победе над Джоковичем и выход в дебютный финал «Ролан Гаррос»

Допинг-скандалы в теннисе: